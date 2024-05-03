Kawhi Leonard, Mavericks'e karşı 6. maçta yok!

LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard'ın, dizindeki sakatlık nedeniyle Dallas Mavericks'e karşı oynanan playoff serisinin 6. maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kawhi Leonard, Mavericks'e karşı 6. maçta yok!
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03 Mayıs 2024 15:21
LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard'ın, dizindeki sakatlık nedeniyle Dallas Mavericks'e karşı oynanan playoff serisinin 6. maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

ESPN'den Ohm Youngmisuk, dizindeki sakatlık nedeniyle Kawhi'nin Mavericks'e karşı 6. maça çıkamayacağını söyledi.

Sağ diz sorunları, Temmuz 2021'de kısmen yırtılmış ön çapraz bağını onarmak için ameliyat olduğu dizindeki ağrı nedeniyle normal sezonun son sekiz maçını kaçıran Leonard'a son birkaç haftadır sıkıntı yaşatmaya başlamıştı.

Clippers'ın Mavericks'e karşı oynadığı ilk tur serisinin 1. maçında forma giyemeyen Leonard, sonraki iki maçta geri dönmüş ancak 3. maçta sadece 25 dakika süre alarak karşılaşmayı 9 sayı ve 9 ribaundla tamamlayabilmişti.

LA ekibi, Leonard'ı sağ dizindeki sakatlık nedeniyle Mavs'e karşı 4. ve 5. maçlarda da kenarda tutmuştu.

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