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Kawhi'ın Clippers'ta kalması, "artık güvenli bir varsayım değil" iddiası

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın Clippers'ta kalmasının artık "güvenli bir varsayım" olmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın Clippers'ta kalmasının artık "güvenli bir varsayım" olmadığı iddia edildi.

Clippers ile sözleşmesinin son yılına giren Leonard'ın bu yaz serbest oyuncu olması bekleniyor.

Leonard'ın mevcut anlaşmasından vazgeçeceği ve daha kazançlı çok yıllı bir sözleşme talep edeceği belirtilmişti. Son birkaç gün içinde çıkan raporlar Leonard'ın Clippers'ta kalacağını öne sürmüş olsa da, NY Times'tan Marc Stein'e göre bu artık güvenli bir varsayım değil:

"Mavs, Kawhi Leonard'ı almak için elinden geleni yapacak. Knicks ve Heat de şanslarını deneyecek. Kawhi'ın Clippers'ta kalacağı durumu artık güvenli bir varsayım değil."

Leonard'ın, Batı Konferansı yarı finalinde Utah Jazz'a karşı oynadığı playoff serisi sırasında meydana gelen diz sakatlığı nedeniyle gelecek sezonun büyük bir kısmını kaçırması bekleniyor.

Clippers ile iki sezonda Kawhi Leonard, maç başına 26 sayı, 6.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturmuştu.


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