Kasper Junker Beşiktaş'ı takibe aldı

Geçtiğimiz sezon adı Beşiktaş ile anılan Kasper Junker, Instagram'da Beşiktaş'ı ve bazı siyah beyazlı futbolcuları takibe aldı.

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Kasper Junker Beşiktaş'ı takibe aldı
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10 Ocak 2021 11:09
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile geçen sezon adı geçen ve Norveç ekibi Bodø/Glimt forması giyen Kasper Junker'den sürpriz bir hamle geldi.

26 yaşındaki Danimarkalı forvet oyuncu, Instagram hesabından Beşiktaş ile bazı siyah beyazlı futbolcuları takibe aldı.

Kulübüyle 31 Ara 2022 tarihine kadar sözleşmesi olan golcü oyuncunun bu hareketi dikkat çekti

Kasper Junker, geçen sezon 25 maçta 27 gol atıp 8 asist yapmıştı.







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