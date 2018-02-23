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Kasımpaşa'da 4 futbolcu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'un konuğu oluyor. Kasımpaşa'da İlhan Depe, Olivier Veignea David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart sınırında.

Kaynak: AA
Kasımpaşa'da 4 futbolcu ceza sınırında
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23 Şubat 2018 09:20
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Cumartesi deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in son hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden lacivert-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan topladı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 29 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İstanbul temsilcisinde karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, İlhan Depe, Olivier Veigneau, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.

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