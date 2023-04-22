Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlıyor
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22 Nisan 2023 16:10
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 33 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, averajla 12. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 29 maçın 9'unu kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Arabam.com Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 39 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

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