Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 8 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 9 puanla 16. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 13. sırada yer buldu.Kasımpaşa, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu, takımı başında çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımının başında çıktığı 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı. Rumen teknik adam daha önce çıktığı 2 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.Recep Tayyip ErdoğanAlper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet ÇavuşErtuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, TettehDk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)