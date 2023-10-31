Kasımpaşa, kupada zorlanmadan turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, sahasında Motolux 68 Aksaray Belediye ile karşılaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 3-0 kazandı. Kasımpaşa'nın golleri 20. dakikada Yasin Özcan, 29. dakikada penaltıdan Winck ve 45+2. dakikada Selim Dilli'den geldi.



Maçta 3. golü kaydeden Selim dilli, Yasin Özcan'ın golünde de asisti yapan isim oldu.



Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Kasımpaşa, cuma günü ligde Galatasaray'a konuk olacak.



