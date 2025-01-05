Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.Kasımpaşa'nın ise 50. dakikada kazandığı penaltı, pozisyonda topla oynayan Da Costa ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.2-2'lik sonucun ardından Kasımpaşa 21, Gaziantep FK 22 puana yükseldi.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.5. dakikada Kasımpaşa atağında kaleyi cepheden gören noktadan Gökhan Gül'ün çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.15. dakikada Okereke'nin ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Kozlowski'nin şutunda, top yandan dışarı gitti.32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.Ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.47. dakikada Kasımpaşa'da Da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.66. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından kafalardan seken top Ndiaye'nin önünde kaldı. Oyuncunun geriye çıkardığı pasa ceza sahasının dışından Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.77. dakikada Da Costa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barak'ın yerden sert şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.90+2. dakikada Gaziantep atağında ceza sahasının dışından Mirza Cihan'ın sert ve düzgün şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.Karşılaşma 2-2 sona erdi.Recep Tayyip ErdoğanCihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih MazlumGianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 71 Fall), Gökhan Gül (Dk. 90 Cafu), Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 71 Barak), Brekalo, Da CostaMustafa Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Arda Kızıldağ), M'bakata (Dk. 46 Ömürcan Artan), Ndiaye (Dk. 68 Halil Dervişoğlu), Daubin, Kozlowski, Maxim (Dk. 77 Mirza Cihan), Lungoyi, Okereke (Dk. 86 Mandouki)Dk. 7 ve 41 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 9 Okereke, Dk. 83 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK): Dk. 1 Bruno Viana, Dk. 45+3 Lungoyi, Dk. 45+5 Ndiaye, Dk. 46 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 51 Mustafa Eskihellaç, (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Espinoza, Dk. 45+5 Gianniotis, Dk. 65 Rodrigues (Kasımpaşa)