Kasımpaşa - Galatasaray maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi...



RIDVAN DİLMEN



Fatih Hoca içeri girdi ama 2-0 devre bitse, Diagne'yi falan çıkarırdı. 40'ta çıkarıp kalbini kırmak istemedi. 7 pozisyonu var. Kaçırmanın zor olduğu pozisyonlar. İlk yarı 5-1 olabilirdi. U21 takviyeli Galatasaray. Bildiğim, U2-1 maçları Florya'da olur. Bunu mecazi olarak söylüyorum. Pırıl pırıl oyuncular almışlar. Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yetenekli oyuncular. İlk yarının en iyisi Kerem Aktürkoğlu. 2-0 tehlikeli skordur. 45. dakikada gelen gol Fatih hocayı gerçekten üzdü. İkinci yarı planlarını bozdu. Belki de 3-0'la rahat rahat içeri girecekken 2-1'i buldu. Kolay bir şey değil.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray'da enteresan oyuncular var. Arada roketliyorlar. El freni Diagne, hakikaten el freni. Hücumda hani kaleciden dönen toplarda, ara paslarda iş yapıyorlar ama bu tip top oynayan takımda Diagne sırıtır. Morutan Türkiye'de çok iş yapacak, o belli oldu. İyi iş yapacak kesin. Galatasaray çok çabuk sahasından çıkıyor. Diagne sırıtıyor. Dönecek top da, sekecek top da... Galatasaray'ın iyi bir santrforu olsa ilk yarı 3-4'tü. Kötü oyuncu değil ama Galatasaray'ın oyuncusu değil.



Forvet, adam geçer. Kerem sağdan soldan adam geçiyor. Adam geçmeyen forvet yok artık. Geçmeyen adam Diagne işte.



Berkan iyi mücadele ediyor, yavaş yavaş ısınıyor. Kolay değil büyük takımda.



Stoper olayında çift sevgili, iki iyi arkadaş olacaksın. Birlikte düşünecekler, aynı anda çıkıp geri gelecekler. Stoper olayı kolay değil. O yüzden Nelsson'u biraz daha beklemekte fayda var.



Morutan hakikaten hücum gücünde enteresan bir adam. Mücadelede, araya top atmada, adam geçmede iyi. Galatasaray'ın Morutan'ı rakip ceza alanı çevresinde gezdirmesi lazım.



Galatasaray'dan bir şeyler olacak belli oldu ama bu kadar da kolay gol yemeyeceksin.



