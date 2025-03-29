Kasımpaşa'dan üst üste ikinci galibiyet!

Kasımpaşa, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'dan üst üste ikinci galibiyet!
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29 Mart 2025 17:58
Son güncelleme 29 Mart 2025 18:18
Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa attı.

Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ise ligde üç maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 38 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

25. dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası içinde sol çaprazında topla buluşan Dimata'nın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

37. dakikada ev sahibi takımın sol çaprazdan atağında topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis arka direkte son anda uzaklaştırdı.

45. dakikada Yunus Emre Çift'in hatalı geri pasında ceza sahası içinde Da Costa bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Okan'ı çalımlayan Da Costa, ayağı kayıp yere düşünce takımını mutlak bir golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Hajradinovic'in ceza saha dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top Fall'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ben Ouanes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi.

Kasımpaşa, müsabakayı 2-0 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Schindler), Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Dimata

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Winck (Dk. 59 Espinoza), Gökhan Gül (Dk. 75 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 88 Cafu), Rodrigues, Fall (Dk. 88 Can Keleş), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 88 Brekalo)

Goller: Dk. 69 Fall, Dk. 80 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 6 Da Costa, Dk. 29 Piatkowski, Dk. 90 Rodrigues (Kasımpaşa), Dk. 66 Dimata (Reeder Samsunspor)

 

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