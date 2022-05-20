Kasımpaşa'dan Sami Uğurlu'ya yeni sözleşme

Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'dan Sami Uğurlu'ya yeni sözleşme
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20 Mayıs 2022 20:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 
1 Aralık 2020'den MKE Ankaragücü'nden Kasımpaşa'ya antrenör olarak gelen Sami Uğurlu, 20 Aralık 2021'de teknik direktörlük görevine getirildi.

Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 20 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

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