Kasımpaşa'dan Sami Uğurlu'ya yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
1 Aralık 2020'den MKE Ankaragücü'nden Kasımpaşa'ya antrenör olarak gelen Sami Uğurlu, 20 Aralık 2021'de teknik direktörlük görevine getirildi.
Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 20 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.
1 Aralık 2020'den MKE Ankaragücü'nden Kasımpaşa'ya antrenör olarak gelen Sami Uğurlu, 20 Aralık 2021'de teknik direktörlük görevine getirildi.
Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 20 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.
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