Kasımpaşa'da Tirpan'ın büyük dramı

Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın eşi iki sene önce MS hastalığına yakalandı. Tirpan, MS hastası olan eşine yakın olabilmek için bu sezon da Fortuna Sittard'a gitmek istiyor

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Kasımpaşa'da Tirpan'ın büyük dramı
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21 Ağustos 2021 13:15
Kasımpaşalı Mickael Tirpan eşi iki sene önce MS hastalığına yakalanmıştı

Belçikalı olan eşi, Fortuna Sittard'a yakın bir sağlık merkezi buldu. Mickael de geçen sezon Kasımpaşa'dan izin alıp Fortuna Sittard'da oynadı. MS olan eşini hergün tedaviye götürdü.

Kiralık sözleşmesi biten Tirpan, Kasımpaşa'ya döndü. Ancak Kasımpaşa bu sezon Mickael'e izin vermedi. Kasımpaşa'dan anlayış beklediğini söyleyen Mickael, "Burada oynadığımdan daha az bir paraya gitmeye razıyım. Eşim rahat tedavi görsün diye sağlık merkezine yakın bir yerden ev satın aldım. Turgay Ciner başkanım geçen sezon anlayış göstermişti. Bu sezon da ailemin yanında olmalıyım" dedi.


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