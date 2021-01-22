Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan transferini açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, 22 yaşındaki orta saha Kristijan Bistrovic ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Abone Ol
Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2021 19:09
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu  Kristijan Bistrovic'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için