Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Kasımpaşa, kendi sahasında TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Alanya Kestelspor'u konuk etti.



Kasımpaşa, mücadeleyi 5-0 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ahmet Engin, 57. dakikada Eysseric, 60. dakikada Varga, 77. dakikada penaltıdan Tarkan Serbest, 86. dakikada ise Mortadha Ben Ouannes kaydetti.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Alanya Kestelspor ise kupaya 4. turda veda etti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Tuna, Nurettin Dinçer Demir



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Travnik (Dk. 81 Berat Kalkan), Ben Ouannes, Eysseric (Dk. 66 Hajradinovic), Tarkan Serbest (Dk. 81 Veysel Kemendi), Ahmet Engin, Umut Bozok (Dk. 66 Eren Elmalı), Varga, Brecka, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Hasan Emre Yeşilyurt)



Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal, Talha Özler, Murat Sevimler, Ali Timurcioğlu (Dk. 79 Buğrahan Tuncay), Mutlu İlengöz, Alp Huy (Dk. 66 Hüseyin Erkan), Okan Şahingöz (Dk. 66 Ahmet Ülük), Berkay Arslan, Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 76 Vural Akkurt), Batuhan Kurt (Dk. 66 İbrahim Ethem Sevinç)



Goller: Dk. 12 Ahmet Engin, Dk. 57 Eysseric, Dk. 60 Varga, Dk. 77 Tarkan Serbest (Penaltıdan), Dk. 86 Ben Ouannes (Kasımpaşa)



Sarı kart: Dk. 83 Vural Akkurt (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)





İLGİLİ VİDEO