Kasımpaşa, 3 hocayla 5 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 3 teknik adamın görev yaptığı Kasımpaşa, çıktığı 18 maçın 5'inde galibiyete ulaşabildi.



Bir önceki sezon göreve gelen Sami Uğurlu ile 2022-2023'e başlayan lacivert-beyazlı ekipte, ilk iki maçta alınan yenilgilerden sonra Şenol Can teknik adamlık görevine getirildi.



Can yönetiminde 11 maça çıkan Kasımpaşa, 4 kez kazanırken 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 de yenilgi yaşadı.



Kasımpaşa, ilk yarıdaki son 5 maçta, kariyerindeki ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayan Selçuk İnan yönetiminde 1 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Lacivert-beyazlılar, 3 teknik adamla maçlara çıktığı ligin ilk yarısında 9 yenilgi yaşayıp sadece 5 kez kazanırken 4 maçı da berabere tamamladı. 19 puana sahip takım, averajla 14. sırada bulunuyor.



En çok süre alan Hadergjonaj



Kasımpaşa'da sezonun ilk yarısında en çok forma giyen oyuncu Florent Hadergjonaj oldu. Ligdeki 18 maçta da oynayan ve 3 gol atan Kosovalı oyuncu, toplamda 1536 dakika süre aldı.



Hadergjonaj'ı 1530 dakika ile kaleci Ertuğrul Taşkıran takip etti. 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Ertuğrul, son oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde kulübede oturmuştu.



En golcü isim Bahoken



18 maçta 20 kez gol sevinci yaşayan Kasımpaşa'da en golcü isim Stephane Bahoken oldu.



Kamerunlu forvet, takımı adına 4 gol kaydederken, bu futbolcunun ardından en çok skor üreten isim sağ bek Hadergjonaj oldu. Lacivert-beyazlı savunmacı, takımı adına ligde 3 gol kaydetti.



Kasımpaşa maçların ikinci yarılarında daha çok gol attı



Sezonun ilk yarısında 20 gol kaydeden Kasımpaşa'da bu gollerin biri rakibin kendi filelerine gönderdiği topla geldi. Antalya deplasmanında 2-0 kazanan İstanbul ekibinde, takımın 2. golü, Fraport TAV Antalyasporlu Cemali Sertel'den geldi.



18 maçın ilk yarılarında toplam 9 kez gol sevinci yaşayan Kasımpaşa, ikinci yarılarda ise 11 gol kaydetti.



Bu sezon oynadığı maçlarda ilk 15 dakikalarda sadece 1 gol atabilen lacivert-beyazlılar, en çok golü ise maçların 31 ile 45. dakikaları arasında kaydetti. Kasımpaşa bu dakikalarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa, 16 ile 30. dakikalar arasında ise 3 gol buldu.



Maçların ikinci yarılarında 45 ile 60. dakikalar arasında 4 gol atan Kasımpaşa, 61 ile 75. dakikalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibi, karşılaşmaların son bölümü olan 76 ile 90. dakikalarda ise 4 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Ligin en çok kart gören takımlarından biri oldu



Sezonun ilk yarısında toplam 52 sarı kart, 1 kez de kırmızı gören Kasımpaşa, ligin en çok kart gören takımlarından biri oldu.



Ligin ikinci haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, 16. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlamıştı.



Kasımpaşa'da bu sezon 6 futbolcu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Ben Ouannes ve Haris Hajradinovic gördükleri altışar sarı kartla, takımda en fazla kart gören oyuncular oldu. Mickael Tirpan 5; Valentin Eysseric, Raoul Petretta ve Fall da dörder sarı kart görerek takımlarını birer maçta yalnız bıraktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ