Kartal Kayra Yılmaz: ''Solskjaer ile konuştum''

Kayserispor'un 24 yaşındaki oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programında geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Kartal Kayra'nın o açıklamaları;



''Kayserispor Lig'de Kalacak. Hepimiz İnanıyoruz''



Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kartal, ''Gaziantep maçında oyunumuz aldığımız skorun hakkı değildi. Kazanmayı hakettik. Bu konumu haketmiyoruz. Hatayspor'u yeneceğiz. Onlardan daha iyi takımız. Kayserispor ligde kalmayı başaracak. Burada herkes işini çok severek yapıyor. Hem saha içi hem de saha dışında bir aile ortamı var. Benim bu takıma inancım tam. Lig'de kalmayı başaracağız'' dedi.



''Milli Takım'dan Davet Bekliyorum''



Türk Milli takımının çok başarılı 2 sınav verdiğini belirten Kartal Kayra Yılmaz, ''Macaristan'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Türk Milli takımı rakip kim olursa olsun, galibiyet için oynar. A Milli takıma çağrılmayı bekliyorum. 2-3 sezondur iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Milli davet gelmesini bekliyorum. Bunun için çok çalışıyorum'' şeklinde konuştu.



''Solskjaer, Beni Takip Ettiklerini Söyledi. Sezon Sonunda Beşiktaş'a Dönüyorum''



Genç futbolcu, ''Ana hedefim Kayserispor'u ligde tutmak. Biz bu takımın kesin olarak ligde kalmasını sağlayacağız. Beşiktaş'ın futbolcusuyum, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceğim. Sonrasına bakacağız. Solskjaer kararı verir. Tabii ki Beşiktaş teknik heyeti durumumu takip ediyor. Solskjaer ile bir kaç kez konuştum. Beşiktaş'la İstanbul'da oynadığımız maçtan sonra bir konuşma yaptık. 'Bana takip edildiğimi ve Beşiktaş'ın futbolcusu olduğumu' söyledi'' dedi.



