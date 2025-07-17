Kartal: 'İstediğimiz oyunu yansıtamadık'

Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği maçta 1 frikik golü atan Kartal Kayra'nın sözleri şu şekilde:



"Yarın bir hazırlık maçımız daha var. Bugün geride kaldı. Aslında maçın geneline bakıldığında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hazırlık kampında bu tür oyunlar olabiliyor. Gelişmemiz, öğrenmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Eksikliklerimiz tabi ki var. Fiziksel gelişimlerimiz için bu kampları yapıyoruz. Önemli olan burada fiziksel gelişimimizi en iyi şekilde tamamlayabilmek. Yarın da son hazırlık maçını oynayacağız. Sonra Türkiye'ye dönüp Avrupa Ligi maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."



