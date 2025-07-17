16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Kartal: "İstediğimiz oyunu yansıtamadık"

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve mağlup olunan Wolfsburger AC maçında iyi performans gösterip 1 frikik golü atan Kartal Kayra Yılmaz açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Temmuz 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kartal: 'İstediğimiz oyunu yansıtamadık'
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Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki maçlarında iyi performans gösteren Kartal Kayra Yılmaz, Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği maçta 1 frikik golü atan Kartal Kayra'nın sözleri şu şekilde:

"Yarın bir hazırlık maçımız daha var. Bugün geride kaldı. Aslında maçın geneline bakıldığında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hazırlık kampında bu tür oyunlar olabiliyor. Gelişmemiz, öğrenmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Eksikliklerimiz tabi ki var. Fiziksel gelişimlerimiz için bu kampları yapıyoruz. Önemli olan burada fiziksel gelişimimizi en iyi şekilde tamamlayabilmek. Yarın da son hazırlık maçını oynayacağız. Sonra Türkiye'ye dönüp Avrupa Ligi maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."
 

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