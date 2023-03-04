Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında bu sezon ilk kez resmi olarak Beşiktaş A takımı forması giyen Semih Kılıçsoy'un başarılı futbolu, alt yapıdan yetişen gençleri bir kez daha göz önüne getirdi.



33 dakika sahada kalan Semih, az daha ilk asistini de yapıyordu. Genç oyuncunun attığı pası öven Teknik Direktör Şenol Güneş de, Semih Kılıçsoy'un bu şekilde kendini hissettirdiğini dile getirmişti. Semih ayrıca U19 takımının da gözdesi durumunda... U19 Gelişim Süper Ligi'nde 17 golle krallık koltuğunda bulunan genç futbolcunun, A takıma yükselmesiyle birlikte çok daha ileri düzeye geleceği ifade ediliyor.



Beşiktaş'ın çok şey beklediği diğer isim ise Demir Ege Tıknaz... Orta sahanın merkezinde, top hakimiyle ön plana çıkan Ege, şanssız bir sakatlık nedeniyle bu sezon çok fazla forma giyemedi. Henüz yeni yeni futbola adapte olmaya çalışan oyuncu da A takımda kendini göstermek için çalışacak.



Valerien İsmael'in gözdeleri arasında yer alan ve ilk 11'de bile maça çıkan Berkay Vardar da, maç kadrolarında yer almasına rağmen henüz Güneş'ten forma şansı elde edemedi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Berkay'ı sadece antrenmanlarda değil, milli takımlardaki maçlarında da izlettirdiği, ancak henüz kadro için yeterli bulmadığı öğrenildi.



GHEZZAL HAFTAYA



Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta tedavisi devam eden Ghezzal'in haftaya oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi için çaba harcanıyor. Başkent ekibiyle oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı taktik çalışmayla devam eden siyah-beyazlılar, bugünkü antrenmanın ardından kampa girecek.



