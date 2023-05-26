Kartal'ın büyük avı Rugani

Yeni sezon hazırlıklarını yapan Beşiktaş, savunmaya takviye için Çizme'yi aşındırıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki milli stoper Daniele Rugani için devrede.
İki kulüp arasındaki görüşmeleri zora sokan durum ise tecrübeli oyuncuya birçok kulübün teklifte bulunması olarak belirtiliyor.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Daha önce de transfer döneminde Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Daniele Rugani'ye Beşiktaş'ın ilgine ilişkin calciostyle.it'de yer alan haberin ayrıntıları şöyle; ''Daniel Rugani ile Juventus arasındaki hikaye sona erecek gibi görünüyor. Oyuncu ve menajeri takımlardan gelen bazı teklifleri detaylı olarak inceliyor.
1994 Lucca doğumlu stoper Juventus'tan ayrılmaya yakın ama bir sezon sonra bitecek sözleşmesi nedeniyle 3.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli var.
Allegri ve çevresinden itibar görmesine rağmen oyuncu transfer olma konusunda istekli ve sürekli oynamaya hevesli. Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeniden İtalya Milli Takım'da yer bulmak istiyor.
5 TÜRK KULÜBÜ DE TEKLİF YAPTI
Bu nedenle kendisine gelen teklifleri Juventus yönetimine iletti. Felsefesi gereği zaten Juventus ayrılmak isteyenlere engel olmaz. Bonucci'nin yokluğunda bir sigorta görevi görse de ayrılabilir. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Adana Demirspor onun için iyi teklifler hazırladı. Yunanistan'dan Olympiakos ve AEK Atina 4 yıllık sözleşme önerdi. İspanya'dan Getafe, Sevilla ve Valencia'nın da ilgisi var."
İki kulüp arasındaki görüşmeleri zora sokan durum ise tecrübeli oyuncuya birçok kulübün teklifte bulunması olarak belirtiliyor.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Daha önce de transfer döneminde Türkiye'de büyük kulüplerle ismi anılan Daniele Rugani'ye Beşiktaş'ın ilgine ilişkin calciostyle.it'de yer alan haberin ayrıntıları şöyle; ''Daniel Rugani ile Juventus arasındaki hikaye sona erecek gibi görünüyor. Oyuncu ve menajeri takımlardan gelen bazı teklifleri detaylı olarak inceliyor.
1994 Lucca doğumlu stoper Juventus'tan ayrılmaya yakın ama bir sezon sonra bitecek sözleşmesi nedeniyle 3.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli var.
Allegri ve çevresinden itibar görmesine rağmen oyuncu transfer olma konusunda istekli ve sürekli oynamaya hevesli. Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeniden İtalya Milli Takım'da yer bulmak istiyor.
5 TÜRK KULÜBÜ DE TEKLİF YAPTI
Bu nedenle kendisine gelen teklifleri Juventus yönetimine iletti. Felsefesi gereği zaten Juventus ayrılmak isteyenlere engel olmaz. Bonucci'nin yokluğunda bir sigorta görevi görse de ayrılabilir. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Adana Demirspor onun için iyi teklifler hazırladı. Yunanistan'dan Olympiakos ve AEK Atina 4 yıllık sözleşme önerdi. İspanya'dan Getafe, Sevilla ve Valencia'nın da ilgisi var."