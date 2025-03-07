Karşıyaka, yabancısız ligde Galatasaray önünde

Basketbol Süper Ligi'nde transfer yasağını çok zor kaldırarak kadrosuna katabildiği iki yabancı oyuncusunun lisansları da FIBA tarafından kulübün ödenmeyen borçları yüzünden askıya alınan Karşıyaka 8 Mart Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak.



İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sezon başında kurduğu güçlü kadrodaki 6 yabancı oyuncu, takım kaptanı Kenan Sipahi ve Antrenör Ufuk Sarıca kulüpteki ana sponsor krizi ve maaş gecikmeleri nedeniyle ayrılan Karşıyaka, üst üste çıktığı 8 lig maçını kaybederek 8 galibiyette kalıp düşme korkusu yaşamaya başladı.



Kadrosuna bu süreçte yasağı kaldırarak kattığı yabancılar Gallinat ve Hollins'ten de yararlanamayacak.



Kaf-Kaf tamamen yerli oyuncularla rakibine konuk olacak. Galatasaray'ın ise 11 galibiyeti var. İki takımın bu sezon ligdeki maçını 94-81 Karşıyaka, Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeyi ise 97-88 Galatasaray kazandı.



