Karşıyaka'ya Yıldırım uyarı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka yaşadığı sıkıntılara rağmen 7 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkma hedefine yürürken, takımıyla ilgili iddialı açıklamalar yapan teknik direktör Ahmet Yıldırım, oyuncuların mali beklentileri konusunda da uyardı.



Karşıyaka'dan devraldığı liderlik koltuğunu aylardır koruyan Bursaspor'un son 5 haftada 6 puan kaybettiği dilimde 12 puan toplayarak rakibiyle arasındaki farkı eriten yeşil-kırmızılılarda Ahmet Yıldırım, "Bize göre aramızdaki puan farkı 5 değil 2" dedi. Yıllar sonra yolunun kesişerek şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Bursaspor'u sezonun son haftasında ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Yıldırım, "Taraftarımızla beraber şampiyonluk şansımızı ligin son maçına taşıyacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Kulüpteki sıkıntıların da altını çizip, "Biz dışarı yansıtmıyoruz ama haftalardır büyük sıkıntı çekiyoruz" diyen Ahmet Yıldırım, "Zorluklara rağmen güzel bir aile olduk. Geldiğimizde takımda kaos vardı. Yönetim belirsizliği vardı. İmza yetkisi yoktu. Birçok oyuncumuz sağlıklı bir ortam olmadığı için gitmek istiyordu. O dönem Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin bize destek oldu. Bursaspor'un 11 puan gerisindeydik. Fark 5 puana düştü. Rakibimizle iç sahada son maçımız var. Biz farkı 2 olarak hesaplıyoruz. Takımdaki arkadaşlık iyi ama oyuncularımızın moral ve desteğe ihtiyacı var. Yaklaşık 7 senedir 3'üncü Lig'de debelenip duran büyük bir camia var. Buna bu sene inşallah son vermek istiyoruz. Buna hazırız, çok istiyoruz" dedi.



PRİMLER BEKLENİYOR



Yöneticilerin takıma daha fazla ilgi göstermesini gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bursaspor ve Kütahyaspor ile yarışmamız için bize destek verilmesi gerekiyor. Aile büyükleri, taraftarlar bu takıma daha da çok sahip çıkmalı. Yöneticiler biraz daha maddi ve manevi destek verirse bu takım şampiyon olacak. Sıkıntılar inşallah kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.



Karşıyaka'da futbolcular haftalardır alacaklarını, tesis personeli ise aylardır geciken maaşlarını beklerken takıma yarın ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Personele maaş ödeyecek kurmayların başkan İlker Ergüllü'nün katkısıyla prim alacakları bulunan takıma birer prim dağıtması bekleniyor. Muşspor deplasmanının biletleri ise futbol şubenin yeni sorumlusu olan İlker Akpınar tarafından alındı.



