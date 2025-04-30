Karşıyaka filesinde Kübalılar gitti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Kübalı voleybolcuları Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollarını ayırdığını duyurdu.



İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerine yer verildi.



Karşıyaka geçen sezon ligde Play-Off finali oynamasına rağmen 14 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne çıkma fırsatını son maçta tepmişti.



