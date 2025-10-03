03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 transfer!

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Serkan Menteşe ve Cameron Young'ı transfer etti

calendar 03 Ekim 2025 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, eski oyun kurucularından Serkan Menteşe ve ABD'li oyuncu Cameron Young'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Serkan Menteşe'nin kulübün altyapısında yetiştiği ve geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamladığı belirtilerek, "Serkan Menteşe, 2025-26 sezonunda yeniden Karşıyaka forması giyecek. Serkan'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

ABD'li oyuncu Cameron Young'ın ise geçen sezonu Central Club'da tamamladığı hatırlatılan açıklamada, "Cameron'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.


 Reklam 
