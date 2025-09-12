12 Eylül
Karşıyaka'dan golcü takviyesi!

Karşıyaka, geçe sezon Muğlaspor'da forma giyen Yasin Uzunoğlu'yla sözleşme imzaladı.

calendar 12 Eylül 2025 14:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan golcü takviyesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan yeni golcülerinden Ömer Faruk Sezgin'le cezasında indirim olmayınca yollarını ayırmaya karar veren 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka ileri uca genç takviye yaptı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, son olarak geçen sezon Muğlaspor'la 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 23 yaşında, 1,86 boyundaki Yasin Uzunoğlu'yla sözleşme imzaladı. Fethiyespor'da profesyonel olan genç futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği, Bornova 1877 ve Muğlaspor formalarını giydi. Yasin geçen sezonun ilk yarısında Bornova 1877'de 10 maçta 5 gol atarken, Muğla'da 10 maçta oynadı.

TAVŞANLI'DA RAKİP KÜTAHYASPOR

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona sezona Afyonspor'u 2-1 yenerek başlayan Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Kütahyaspor'a konuk olacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'nın bakımda olduğu gerekçesiyle Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekip maçta geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Karşıyaka taraftarlarına 250 kişilik kontenjan ayıran Kütahyaspor'un maç biletlerini 1000 TL olarak açıklaması ise tepki çekmişti. Karşıyakalılar, Kütahya ekibinin sezonluk kombinelerini 1500 TL'den sattığını belirterek kendilerine uygulanan fahiş bilet fiyatına isyan etmişti. İki takım arasında geçen sezon Kütahya'da oynanan maç olaylı geçmişti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
