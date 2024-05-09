Karşıyaka'da voleybolda bir takviye daha

Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra dönme hedefiyle Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve smaçör Kenia Carcaces'in yanı sıra eski oyuncusu Simay Akdağ'ı yuvaya döndüren Karşıyaka bir transfer daha yaptı.

Haber; DHA
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Karşıyaka'da voleybolda bir takviye daha
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09 Mayıs 2024 14:54
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde transfer dönemine hızlı başlayıp Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra dönme hedefiyle Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve smaçör Kenia Carcaces'in yanı sıra eski oyuncusu Simay Akdağ'ı yuvaya döndüren Karşıyaka bir takviye daha yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Merinosspor'dan orta oyuncu Eda Özyılmaz'la anlaştı. İzmir'de Gelişim Koleji Spor Kulübü ve Ege Üniversitesi Spor Kulübü'nde de forma giyen 20 yaşındaki Eda, Kaf-Kaf'a imza attı.

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