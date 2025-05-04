Karşıyaka'da Thomas ameliyat oldu

Karşıyaka'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu. Başarılı guard bitime 4 maç kala sezonu kapattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Thomas ameliyat oldu
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04 Mayıs 2025 14:40
Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız yer alıp bu sezon küme düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu.

Başarılı guard bitime 4 maç kala sezonu kapattı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Hakan Sayılı ise iyileşip takımla antrenmanlara başladı.

Thomas'ın ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada, " Son üç aydır patlamış nüks bel fıtığıyla mücadele eden ve takımını yalnız bırakmamak adına süreci ameliyatsız atlatmaya çalışan oyuncumuz Thomas Akyazılı, sağlık ekibimizin yoğun çabalarıyla bel bölgesine uygulanan radyofrekans ve nokta atışı enjeksiyon tedavileriyle sahada kalmaya devam etmiştir. Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Dr. Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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