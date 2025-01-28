Karşıyaka'da Başkan Ergüllü bıraktı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulda ikinci kez seçimle başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü görevinden istifa etti.



Futbolda 3'üncü Lig'de voleybolda 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren, basketbolda ise Süper Lig'de kadrosu dağılan yeşil-kırmızılı kulüpte mali sıkıntıların aşılamaması nedeniyle İlker Ergüllü'nün noter onaylı istifasını kulübe gönderdiği öğrenildi.



Yaklaşık 1.5 ay yönetimsiz kalan Karşıyaka'nın kayyuma kalmaması için 24 Aralık'taki kongrede son anda başkanlık koltuğuna oturan Ergüllü'nün ikinci dönemi kısa sürdü.



Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün ilk yönetimi de yaşanan istifalar sonunda düşmüştü. Başkanvekili Mutlu Altuğ'un kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Karşıyaka'da mevcut yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.



