Karşıyaka basketbolunda Muhsin zirvede

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka oyuncusu Muhsin Yaşar, ligde nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka basketbolunda Muhsin zirvede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2025 13:33
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftaları öncesi kurtuluşunu ilan etmeye çalışan Karşıyaka'da Muhsin Yaşar, ligde nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Bu sezon ortasında sezon başı kurduğu iddialı kadrodan 6'sı yabancı 7 önemli oyuncu ayrılan yeşil-kırmızılılarda takımda kalıp büyük sorumlulukla oynayan milli pivot, nisan ayı boyunca maçlarda 22.6 sayı, 8 ribaund, 1 asist ve 25.6 verimlilik puanı ortalamasıyla görev yaptı.

Ligde geçen hafta oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibin EuroLeague Play-Off'larındaki Panathinaikos serisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, pazartesi günü ligde liderliği ve EuroLeague'de Final Four oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Hakan Sayılı ve Gallinat'ın sakatlıklarının bulunduğu Karşıyaka'da Arnavut ve Kosova asıllı Finlandiyalı yeni transfer guard Edon Maxhuni ilk kez bu maçta görev alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.