Karşıyaka basketbolunda Muhsin zirvede

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftaları öncesi kurtuluşunu ilan etmeye çalışan Karşıyaka'da Muhsin Yaşar, ligde nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Bu sezon ortasında sezon başı kurduğu iddialı kadrodan 6'sı yabancı 7 önemli oyuncu ayrılan yeşil-kırmızılılarda takımda kalıp büyük sorumlulukla oynayan milli pivot, nisan ayı boyunca maçlarda 22.6 sayı, 8 ribaund, 1 asist ve 25.6 verimlilik puanı ortalamasıyla görev yaptı.



Ligde geçen hafta oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibin EuroLeague Play-Off'larındaki Panathinaikos serisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, pazartesi günü ligde liderliği ve EuroLeague'de Final Four oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Hakan Sayılı ve Gallinat'ın sakatlıklarının bulunduğu Karşıyaka'da Arnavut ve Kosova asıllı Finlandiyalı yeni transfer guard Edon Maxhuni ilk kez bu maçta görev alacak.



