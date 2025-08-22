22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Karşıyaka açıkladı: Ricky Tarrant

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi anlaşmaya Ricky Tarrant ile sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi'nin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi 5'inci yabancı olarak anlaşmaya vardığı 32 yaşında, 1.88 boyundaki guard Ricky Tarrant'la sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce 2018'den bu yana Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor'da oynayan Tarrant geçen sezonu Sigal Priştine'de geçirmişti.

Tecrübeli basketbolcu büyük oranda yeni bir kadro kuran Kaf-Kaf'ın 9'uncu transferi oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp transferle ilgili, "Daha önce ülkemizde Manisa BBSK, Yalovaspor ve TED Kolejliler formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky Tarrant, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" açıklamasını yayınladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
