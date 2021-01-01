Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Karl: "Bucks, Jrue Holiday sayesinde şampiyon oldu!"

NBA'in efsanevi başantrenörü George Karl, Milwaukee Bucks'ın Jrue Holiday sayesinde şampiyonluğu kazandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in efsanevi başantrenörü George Karl, Milwaukee Bucks'ın Jrue Holiday sayesinde şampiyonluğu kazandığını söyledi.

Yakın tarihli bir röportajda Karl, Bucks'ın yakın zamanlı büyük başarısı hakkındaki görüşlerini şöyle anlattı:

"Milwaukee, Jrue Holiday'in alınması sayesinde kazandı. Chris Paul gibi playoffların çoğu bölümünde rakibini domine etmiş bir oyuncuyu savunmak için, buna ihtiyaç vardı. Bir takım şampiyonluk kazanmak için yeterli yetenekli oyuncuyu barındırdığında, Draft'ların ve genç oyuncu yetiştirmenin bir önemi olmuyor.

O anda ihtiyacınız olan şey, sizi zirveye taşıyan şeydir. Bu kararı veren çok az organizasyon var. Çok az takım yönetimi lüks vergisine girmek ister. Yani bir NBA şampiyonluğu kazanmak istiyorsanız, lüks vergisini aşmanız şart."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal