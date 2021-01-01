Karl: "Bucks, Jrue Holiday sayesinde şampiyon oldu!"

NBA'in efsanevi başantrenörü George Karl, Milwaukee Bucks'ın Jrue Holiday sayesinde şampiyonluğu kazandığını söyledi.



Yakın tarihli bir röportajda Karl, Bucks'ın yakın zamanlı büyük başarısı hakkındaki görüşlerini şöyle anlattı:



"Milwaukee, Jrue Holiday'in alınması sayesinde kazandı. Chris Paul gibi playoffların çoğu bölümünde rakibini domine etmiş bir oyuncuyu savunmak için, buna ihtiyaç vardı. Bir takım şampiyonluk kazanmak için yeterli yetenekli oyuncuyu barındırdığında, Draft'ların ve genç oyuncu yetiştirmenin bir önemi olmuyor.



O anda ihtiyacınız olan şey, sizi zirveye taşıyan şeydir. Bu kararı veren çok az organizasyon var. Çok az takım yönetimi lüks vergisine girmek ister. Yani bir NBA şampiyonluğu kazanmak istiyorsanız, lüks vergisini aşmanız şart."



