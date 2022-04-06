UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu.



Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı İspanyol devi 3-1'lik skorla kazandı ve rövanş için avantaj elde etti.



Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 21, 24 ve 46. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Karşılaşmada Chelsea'nin tek golü ise 40. dakikada Alman yıldız Kai Havertz'ten geldi.



PSG ile oynanan ikinci tur rövanş karşılaşmasında da hat-trick yapan Fransız yıldız Benzema, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü olmayı başardı. Devler Ligi'nde daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano arka arkaya iki maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak.





İLGİLİ VİDEO