Karim Benzema, Chelsea'yi yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid, Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Karim Benzema, Chelsea'yi yıktı!
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06 Nisan 2022 23:53
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı İspanyol devi 3-1'lik skorla kazandı ve rövanş için avantaj elde etti.

Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 21, 24 ve 46. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Karşılaşmada Chelsea'nin tek golü ise 40. dakikada Alman yıldız Kai Havertz'ten geldi.

PSG ile oynanan ikinci tur rövanş karşılaşmasında da hat-trick yapan Fransız yıldız Benzema, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü olmayı başardı. Devler Ligi'nde daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano arka arkaya iki maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

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