Karim Benzema başarı formülü: Balık ve hacamat

Bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Karim Benzema'nın özel bir diyet uyguladığı ifade edildi.



Son olarak Chelsea eşleşmesinde gösterdiği müthiş performansla Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale götüren Karim Benzema'nın performansının sırrını İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport açıkladı. 34 yaşındaki Fransız yıldız, son aylarda uyguladığı bir diyet sayesinde önemli yol kat etti. Mikrobiyolojik beslenme konusunda bir uzman tutan Benzema, daha fazla balık ve sebze tüketmeye başladı. Ayrıca hindistan cevizi yağı ve baharat kullanımını artırdı. Karbonhidrat ve rafine şeker tüketimini azalttı.



Benzema ayrıca iyileşmeye ve yenilemeye de büyük çaba sarf ediyor. Yoğun maç takvimi ve ilerleyen yaşı nedeniyle İyi uyku, iyi dinlenme ve fizyoterapiye ihtiyaç duyan Benzema'nın vazgeçilmezlerinden biri ise hacamat. Fransız yıldız bu operasyonu, "Benim için mümkün olan en iyi yöntem" şeklinde tanımlıyor.





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