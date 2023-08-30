Karakucak güreşlerinde başpehlivan Erhan Yaylacı oldu

Gümüşhacıköy'de düzenlenen karakucak güreşlerinde Erhan Yaylacı başpehlivan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karakucak güreşlerinde başpehlivan Erhan Yaylacı oldu
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30 Ağustos 2023 21:25
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erhan Yaylacı kazandı.

Gümüşhacıköy Belediyesince düzenlenen güreşlerin finalinde Erhan Yaylacı ile Bekir Eryücel karşılaştı. Eryücel'i yenen Yaylacı, başpehlivan oldu.

Düzenlenen güreşlerde, 47'si başpehlivan olmak üzere 315 güreşçi yarıştı.

Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir verdi.

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