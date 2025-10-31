Karagümrük'te veda ve yeni hoca kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



ONUR CAN KORKMAZ İLE DEVAM



Fatih Karagümrük, Licka ile ayrılığın ardından yeni teknik direktörünü de açıkladı.



İstanbul ekibi, Licka sonrası takımı geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Onur Can Korkmaz ile yola devam edileceğini duyurdu.



Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



Fatih Karagümrük, 10 maç oynadığı Süper Lig'de topladığı 4 puanla son sırada yer alıyor.



