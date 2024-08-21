Karagümrük, Göktan'ı kiraladı

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Karagümrük, Göktan'ı kiraladı
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21 Ağustos 2024 16:36
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta sahanın 2024-25 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceği aktarıldı.

Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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