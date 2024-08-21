Karagümrük, Göktan'ı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta sahanın 2024-25 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceği aktarıldı.
Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta sahanın 2024-25 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceği aktarıldı.
Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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