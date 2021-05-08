Süper Lig'in 40. haftasında Karagümrük evinde, ligde kalma yarışındaki Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Zukanovic, 17. dakikada Borini, 61. ile 76. dakikalarda Ndao ve 88. dakikada penaltıdan Lens kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 90+4. dakikada İlker attı.



5 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Karagümrük, bu sonuçla 54 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti. Üst üste 3. maçında yenilgi alan Gençlerbirliği ise 35 puanla, 17. sıradaki Kayserispor'un 5 puan gerisinde 20. sıradaki yerini değiştiremedi ve ligde kalması mucizelere kaldı.



Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0



15. dakikada soldan Lens'in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro'nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada sağ taraftan Furman'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Arda Kızıldağ'ın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.



60. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0'a taşıdı. Orta alandaki presle kazanılan topta Castro'nun savunmanın arkasına etkili pasına hareketlenen Ndao, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



76. dakikada ev sahibi farkı 4'e yükseltti. Borini'nin ara pasına hareketlenen Ndao, kaleci Nordfeldt'le karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-0



87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lens, ceza sahası içinde Ömürcan Artan'la mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0



90+3. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen İlker Karakaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok



Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk. 81 Sobiech)



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan (Dk. 46 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Ayite (Dk. 84 Ömürcan Artan), Stancu (Dk. 46 Furman)



Goller: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini, Dk. 60 ve 76 Ndao, Dk. 88 Lens (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 İlker Karakaş (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 28 Stancu, Dk. 87 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 56 Lens, Dk. 90+1 Roco (Fatih Karagümrük)



