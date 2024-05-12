Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karagümrük - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izle ekranı...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



Karagümrük - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.













FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Portekizli Helder Malheiro oturacak.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.



FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER



Karagümrük - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;



Fatih Karagümrük: Sirigu; Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan; Rohden, Kourbelis; Emre Mor, Eysseric, Mendes; Markao



Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn; Lucas Torreira, Kerem Demirbay; Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper; Mauro Icardi







İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.



Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.



G.SARAY, ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİR



Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.



Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.



Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.



SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



7 OYUNCU KART SINIRDA



Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.



GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti.



Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.



Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.



ICARDI, SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR



Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor.



Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.



Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.



KARAGÜMRÜK, LİGDEKİ SON 3 MAÇINDAN 7 PUAN ÇIKARDI



Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı.



Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.







