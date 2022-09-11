Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetti maç 1-1 sona erdi.



GOLLER İLK YARIDA GELDİ



Karşılaşmanın 10. dakikada Rizespor Mithat Pala'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı tam bitti derken Samsunspor'da Moryke Fofana sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.



İKİNCİ YARIDA GOL YOK



İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için gol aradı ancak; bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ VE PUANI



Bu sonucun ardından Rizespor ve Samsunspor takımları 6 puana ulaştı. Rizespor gelecek hafta Adanaspor, Samsunspor ise evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Benhur'un vuruşunda savunmadan seken topu karşılayan Mithat'ın sağ köşeye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0.



43'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın yakın köşeye yaptığı vuruş gol oldu: 1-1.



53'üncü dakikada Benhur'un pasında Kubilay'ın attığı gol, hakemin VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde topun Koray'ın eline çarpması nedeniyle iptal edildi.



Maçın sonunda her iki takımın taraftarı, takımlarının teknik direktörlerini istifaya çağırdı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Diğrenç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk.74 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk (Dk.13 Koray Altınay), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Grahovaç, Mithat Pala (Dk.74 Alper Potuk), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.50 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Hurk (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş)



Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yunus Emre Gültekin (Dk.46 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk.74 Novikovas), Boldrin (Dk.84 Cihan Kahraman), Laura, Douglas Tanque (Dk.63 Harris)



Goller: Dk.10 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk.43 Fofana (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 56 Emirhan Topçu, Dk.76 Koray Altınay, Dk.90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor) Dk.32 Yusuf Abdioğlu, Dk.67 Ali Kaan Güneren, Dk.82 Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor)





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