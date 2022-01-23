Kadınlar Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

Kadınlar Süper Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - 1207 Antalyaspor mücadelesi olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadınlar Süper Ligi'nde bir maç ertelendi
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23 Ocak 2022 13:53
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 7. haftasında Beşiktaş ile 1207 Antalyaspor arasında pazar günü oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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