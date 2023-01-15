Kadınlar derbisi Galatasaray'ın

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son bir hafta içinde oynanan derbilerde ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük kurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar derbisi Galatasaray'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2023 17:07
Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Yağmur Uraz ve 62. dakikada Ebru Topçu attı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden, bu hafta U19 maçında da ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Galatasaray kadınlar derbisinden de galibiyetle ayrıldı ve ezeli rakibine karşı son bir haftada 3'te 3 yaptı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 30 puana yükseldi. Fenerbahçe, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Konak Belediye ile kozlarını paylaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ