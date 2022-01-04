Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 5 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı
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04 Ocak 2022 14:17
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın programı şöyle:

5 Ocak Çarşamba:

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

6 Ocak Perşembe:

16.00 Hatayspor-Beşiktaş HDI Sigorta (Antakya)

8 Ocak Cumartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.30 Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

9 Ocak Pazar:

13.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol arasında 7 Ocak Cuma günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu arada 12. haftadaki Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı da 6 Ocak Perşembe günü oynanacak.


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