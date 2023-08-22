Kadın futbolculardan hakeme saldırı!

Futbol sahalarında şiddetin giderek arttığı dönemde Türkiye'de dünya literatürüne geçecek vahim bir olay yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Sancaktepe Belediye Gençlik Spor ile Beykentspor kadın futbol takımları arasında 20 Haziran 2023'te oynanan 2. lige terfi play-off final maçından sonra ortalık savaş alanına döndü.



Nevşehir 3 nolu çim sahadaki karşılaşmanın uzatma bölümünde maçı 4-2 kaybeden Sancaktepe Belediye Gençlik Spor kadın takımı oyuncuları, hakem üçlüsü Onur Aydoğan, Gökhan Apaydın ve Abdülkadir İleri'ye adeta meydan dayağı çekti. Hakaret, tükürmek, saldırı, tekme ve yumruk atmak eylemlerini gerçekleştiren Sancaktepe kadın takımının 5 oyuncusu ile bir kadın yöneticisi sahada bulunan az sayıda güvenlik görevlisi ve iki takımın idarecileri tarafından zorlukla yatıştırıldı, hakemler ise soyunma odasına kaçırıldı.



TOPLAM 60 MAÇ CEZA



Yaklaşık 10 dakika sürdüğü raporlara geçen saldırıdan sonra Sancaktepe Belediye Gençlik Spor takımı yöneticisi Figen Avcı, oyuncular Tülin Akpınar, Şevval Akgül, Funda Avcı, Damla Nur Aksoy ve Berivan Yalçın tedbirli olarak TFF Amatör Disiplin Kuruluna sevk edildi. AFDK 6 temmuz 2023 tarih ve 79 nolu toplantısında raporlar ve saldırıya maruz kalan hakemlerin beyanları doğrultusunda, yönetici Avcı'ya 480 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, kadın takımının olaylara karışan oyuncuları Funda Avcı'ya 22, Damla Nur Aksu'ya 15, Şevval Akgül'e 12, Berivan Yalçın'a 6, Tülin Akpınar'a 5 olmak üzere toplam 60 maç ceza kesilmesini kararlaştırdı.



