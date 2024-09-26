Kadın basketbolunda Süper Lig, 7 şehrin takımıyla oynanacak

Takım Şehir Salon Kapasite Fenerbahçe İstanbul Metro Enerji 2500 Galatasaray Çağdaş Faktoring İstanbul Sinan Erdem 16500 Beşiktaş İstanbul Beşiktaş Akatlar 3200 Emlak Konut İstanbul Başakşehir / Ahmet Cömert 3012 / 2200 OGM Ormanspor Ankara M. Sait Zarifoğlu 2000 BOTAŞ Ankara Ankara 10400 Nesibe Aydın Ankara TOBB ETÜ 2000 ÇBK Mersin Mersin Servet Tazegül 7500 İlkem Yapı Tarsusspor Mersin Servet Tazegül 7500 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Muğla Bodrum 3925 Zonguldakspor Basket 67 Zonguldak Site Spor 1500 Melikgazi Kayseri Basketbol Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi 7500 Danilos Pizza Kocaeli Şehit Polis Reep Topaloğlu 5000

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda, 7 şehirden 13 takım mücadele edecek.Ligin 45. sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 7 şehrin ekibi yer alırken, en fazla İstanbul'dan (4) takım katılım gösterecek. Ankara'dan üç, Mersin'den iki, Muğla, Zonguldak, Kayseri ve Kocaeli'nden birer takım ligde yer alacak.İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde mücadele verecek.Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Muğla'yı YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Zonguldak'ı Zonguldakspor Basket 67, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol, Kocaeli'yi ise Danilos Pizza temsil edecek.ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımların iç saha maçlarını oynayacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: