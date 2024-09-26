Kadın basketbolunda Süper Lig, 7 şehrin takımıyla oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 45. sezonunda 7 şehirden 13 takım mücadele edecek, play-off için ilk 8'e girenler avantaj elde edecek, son üç takım ise küme düşecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda Süper Lig, 7 şehrin takımıyla oynanacak
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26 Eylül 2024 13:55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda, 7 şehirden 13 takım mücadele edecek.

Ligin 45. sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.

7 şehirden takım olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 7 şehrin ekibi yer alırken, en fazla İstanbul'dan (4) takım katılım gösterecek. Ankara'dan üç, Mersin'den iki, Muğla, Zonguldak, Kayseri ve Kocaeli'nden birer takım ligde yer alacak.

İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde mücadele verecek.

Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Muğla'yı YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Zonguldak'ı Zonguldakspor Basket 67, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol, Kocaeli'yi ise Danilos Pizza temsil edecek.

Salonlar

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımların iç saha maçlarını oynayacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takım Şehir Salon Kapasite
Fenerbahçe İstanbul Metro Enerji 2500
Galatasaray Çağdaş Faktoring İstanbul Sinan Erdem 16500
Beşiktaş İstanbul Beşiktaş Akatlar 3200
Emlak Konut İstanbul Başakşehir / Ahmet Cömert 3012 / 2200
OGM Ormanspor Ankara M. Sait Zarifoğlu 2000
BOTAŞ Ankara Ankara 10400
Nesibe Aydın Ankara TOBB ETÜ 2000
ÇBK Mersin Mersin Servet Tazegül 7500
İlkem Yapı Tarsusspor Mersin Servet Tazegül 7500
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Muğla Bodrum 3925
Zonguldakspor Basket 67 Zonguldak Site Spor 1500
Melikgazi Kayseri Basketbol Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi 7500
Danilos Pizza Kocaeli Şehit Polis Reep Topaloğlu 5000
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