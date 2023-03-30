Kadın basketbolda normal sezon tamamlandı

SIRA TAKIM O G M A Y PUAN 1. ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 26 24 2 2041 1662 50 2. FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG 26 23 3 2308 1629 49 3. GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 26 20 6 1991 1712 46 4. BOTAŞ 26 18 8 1915 1673 44 5. EMLAK KONUT 26 16 10 1870 1759 42 6. NESİBE AYDIN 26 15 11 1993 1816 41 7. BEŞİKTAŞ GKN KARGO 26 12 14 1838 1887 38 8. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 26 9 17 1852 2030 35 9. OGM ORMANSPOR 26 9 17 1859 1999 35 10. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 26 8 18 1879 2175 34 11. MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 26 7 19 1780 2089 33 12. ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL 26 7 19 1653 2015 33 13. RİZE BELEDİYESİ 26 6 20 1645 1923 32 14. TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 8 18 1318 1573 26

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya ÜniversitesiFenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN KargoGalatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe AydınBOTAŞ-Emlak KonutING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu: