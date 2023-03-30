Kadın basketbolda normal sezon tamamlandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda normal sezon tamamlandı
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30 Mart 2023 21:01
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

BOTAŞ-Emlak Konut

26. hafta sonuçları

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69

Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64

Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82

Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66

Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86

Puan durumu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SIRATAKIMOGMAYPUAN
1. ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 26 24 2 2041 1662 50
2. FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG 26 23 3 2308 1629 49
3. GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 26 20 6 1991 1712 46
4. BOTAŞ 26 18 8 1915 1673 44
5. EMLAK KONUT 26 16 10 1870 1759 42
6. NESİBE AYDIN 26 15 11 1993 1816 41
7. BEŞİKTAŞ GKN KARGO 26 12 14 1838 1887 38
8. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 26 9 17 1852 2030 35
9. OGM ORMANSPOR 26 9 17 1859 1999 35
10. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 26 8 18 1879 2175 34
11. MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 26 7 19 1780 2089 33
12. ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL 26 7 19 1653 2015 33
13. RİZE BELEDİYESİ 26 6 20 1645 1923 32
14. TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 8 18 1318 1573 26
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