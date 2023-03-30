Kadın basketbolda normal sezon tamamlandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.
Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.
İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın
BOTAŞ-Emlak Konut
26. hafta sonuçları
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69
Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64
Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82
Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66
Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86
Puan durumu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.
Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.
İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın
BOTAŞ-Emlak Konut
26. hafta sonuçları
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69
Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64
Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82
Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66
Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86
Puan durumu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|SIRA
|TAKIM
|O
|G
|M
|A
|Y
|PUAN
|1.
|ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ
|26
|24
|2
|2041
|1662
|50
|2.
|FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG
|26
|23
|3
|2308
|1629
|49
|3.
|GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING
|26
|20
|6
|1991
|1712
|46
|4.
|BOTAŞ
|26
|18
|8
|1915
|1673
|44
|5.
|EMLAK KONUT
|26
|16
|10
|1870
|1759
|42
|6.
|NESİBE AYDIN
|26
|15
|11
|1993
|1816
|41
|7.
|BEŞİKTAŞ GKN KARGO
|26
|12
|14
|1838
|1887
|38
|8.
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|26
|9
|17
|1852
|2030
|35
|9.
|OGM ORMANSPOR
|26
|9
|17
|1859
|1999
|35
|10.
|BURSA ULUDAĞ BASKETBOL
|26
|8
|18
|1879
|2175
|34
|11.
|MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL
|26
|7
|19
|1780
|2089
|33
|12.
|ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL
|26
|7
|19
|1653
|2015
|33
|13.
|RİZE BELEDİYESİ
|26
|6
|20
|1645
|1923
|32
|14.
|TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|8
|18
|1318
|1573
|26
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