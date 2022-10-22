Kadıköy'de tribünler yine doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de tribünler yine doldu
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22 Ekim 2022 21:07
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamını doldurdu.

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