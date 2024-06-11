Meltem Avcı, Melikgazi Kayseri'de!

Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Meltem Avcı, Melikgazi Kayseri'de!
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11 Haziran 2024 21:23
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon BOTAŞ forması giyen 1,88 metre boyunda ve 27 yaşındaki Avcı ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Meltem Avcı, forvet pozisyonunda görev alacak.

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