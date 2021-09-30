VITOR PEREIRA'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

MIHA ZAJC 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

TRİBÜNLER DOLDU

İLK ATAKTA GOLÜ BULDULAR

DIEGO ROSSI NET FIRSATI KULLANAMADI

PELKAS'IN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

KONTRATAKLA YİNE GOLÜ BULDULAR

YİNE SEKEN TOP, YİNE MASOURAS

KADIKÖY'DE HÜZÜN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Olympiakos 3-0'lık skorla kazandı.Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Tiquinho Soares, 63 ve 68. dakikada Giorgos Masouras attı.UEFA Avrupa Ligi'nde 12 iç saha maçı sonrası yenilen Fenerbahçe, 1 puanda kaldı. Olympiakos ise gruptaki ilk 2 maçını kazanarak 6 puana yükseldi.Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçını 21 Ekim'de Royal Antwerp'i ağırlayacak. Olympiakos ise aynı gün Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'ı, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de değerlendirdi.Kalede yine Altay Bayındır'a görev veren Pereira, savunma üçlüsünü Filip Novak, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'ı bozmayan Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda da Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na şans verdi. Pereira'nın hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yer aldı.Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Fatih Şanlıtürk ve Arda Okan Kurtulan ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroya alınmadı. Maç öncesi son antrenmana yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle katılamayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti. Mesut, teknik direktör Pereira'nın kararıyla kadroda yer almadı.Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, 4 maç sonra kadroya girdi. Sezon başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Zajc, sakatlığı nedeniyle ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı. 27 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında yedek bekledi.Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, tedavileri süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun, UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için kadroya giremiyor.Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük kısmını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına büyük destek verdi. Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, Olympiakos sahaya çıktığında ise ıslıklarla tepki gösterdi.Fenerbahçe topun kontrolünü alarak ve hücumu düşünerek maça başladı. Oyunu Olympiakos yarı alanına yıkan Fenerbahçe, Olympiakos'un ilk atağında kalesinde golü gördü.Attila Szalai'nin kaptırdığı top sonrası Giorgos Masouras kısa pasını Tiquinho Soares'e gönderdi. Tiquinho Soares bekletmeden penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu hafif bir aşırtmayla gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.Olympiakos, bu golden sonra tamamen yarı alanına çekildi. Fenerbahçe, özellikle kanat akınlarıyla Olympiakos kalesinde pozisyon arasa da bu ortalara vuran Olympiakoslu stoperler oldu. Merkezde kalabalık duran Olympiakos'a karşı Fenerbahçe, zaman zaman bu bölgeden gelmeyi denese de savunmayı aşamadı.Olympiakos ilk yarı boyunca gol dışında Fenerbahçe kalesinde görünmezken, temsilcimiz adına Diego Rossi 45+1. dakikada karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta yollayarak beraberlik fırsatını değerlendiremedi.Fenerbahçe, ikinci yarıya çok agresif başladı. Üst üste Olympiakos kalesine ataklar yapan Fenerbahçe, 56. dakikada eşitlik golüne çok yaklaştı. Szalai'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasında Pelkas, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top sağ direğin içine vurup kalenin solundan auta gitti.Fenerbahçe baskısını artırmışken Olympiakos, bir kez daha kontratakla golü buldu.Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Tiquinho Soares ceza sahası içine topla ilerledi. Kısa pasını Mady Camara'ya gönderdi. Camara bekletmeden şutunu gönderdi ancak bu topu Altay müdahalesiyle uzaklaştırdı. Seken topu takip eden Giorgos Masouras bekletmeden sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 62. dakikada Olympiakos 2. golünü buldu.Fenerbahçe, oyun disiplininden kopmuşken Olympiakos bir kontratakla daha 68. dakikada skorbordu değiştirdi.Ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Aguibou Camara kaleye şutunu gönderdi. Bu topu Altay Bayındır tokatlayarak uzaklaştırdı. Seken topu takip eden yine Giorgos Masouras oldu ve kaleye sert bir şut göndererek farkı 3'e çıkardı.Fenerbahçe, kalan dakikalarda gol bulabilmek için ataklar yapsa da skoru değiştiremedi. Olympiakos ise Masouras ile bir kez daha gole yaklaştı ancak karşı karşıya pozisyonda Altay başarılı müdahalesiyle gole izin vermedi.Kadıköy'deki mücadeleyi 3-0'lık skorla Olympiakos kazandı.2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.56. dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Pelkas'ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta top kale direği içine çarparak çizgiye paralel diğer direk dibinden dışarı çıktı.58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay topu ayaklarıyla çıkardı.: Ülker: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya): Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo (Dk. 70 Zajc), Mert Hakan Yandaş (Dk. 75 Meyer), Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Fatih Şanlıtürk), Rossi (Dk. 70 Berisha), Pelkas, Valencia (Dk. 75 Muhammed Gümüşkaya): Vaclik, Masouras (Dk. 89 Valbuena), Ba (Dk. 46 Lala), Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara (Dk. 89 Vrousai), Bouchalakis, Onyekuru (Dk. 63 Kunde), Soares (Dk. 86 El-Arabi): Dk. 6 Soares, Dk. 63 ve 68 Masouras (Olympiakos): Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia, Dk. 72 Zajc (Fenerbahçe)