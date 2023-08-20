Kaan Ayhan: "Hak eden kazandı!"

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan: 'Hak eden kazandı!'
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20 Ağustos 2023 00:26
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının ardından açıklama yaptı.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay bir maç değildi. Özellikle ilk yarıda zor bir maçtı. Ama sonunda hak eden kazandı. Üst üste bu kadar maç oynamak ve 90 dakikada 1-0'ı tutmak ve sonrasında 2-0'ı atmak kolay iş değil. Asist için arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Ayrıca, "Bugün atmosfer olarak, taraftar, camia olarak çok iyi bir performans gösterdik. Taraftarlarla yardımıyla maçı almayı becerdik." ifadelerini kullandı.

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