Kaan Ayhan'dan şampiyonluk mesajı

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Bodrum FK maçının ardından, "Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız." açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan'dan şampiyonluk mesajı
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18 Nisan 2025 23:01
Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle Bodrum FK maçının kadrosunda yer almadı.

Deneyimli futbolcu, mücadeleyi tribünden takip etti. Kaan Ayhan, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada şampiyonluk için gelen soruya cevap verdi.

Milli futbolcu, "Şampiyonluk için bir mesajın var mı?" sorusuna, "Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız." yanıtını verdi.

Kaan Ayhan, daha sonra tünelden çıkarak stadyumdan ayrıldı.

Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

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