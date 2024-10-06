Kaan Ayhan: "Başkası zorlanır, biz lideriz"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kaan Ayhan: 'Başkası zorlanır, biz lideriz'
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06 Ekim 2024 21:53
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Zor maç olmasına rağmen çok iyi bir performans gösterdik. Son iki maçta ikinci yarı zorlanmıştık. Bugün daha da konsantreydik. Haklı bir galibiyet aldık. Skor 1-0 ama dominant bir oyun oynadık. Şimdi milli ara var. Oraya iyi bir şekilde gidip dönmek istiyoruz." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Sezon başından beri bir iki maç hariç üst düzey performans gösteriyoruz. Geçen seneye göre daha iyi bir takım vardı. Bu maçta iki üç gol daha atabilirdik ama olmadı. Şampiyonluk sonrası takımlar zorlanıyor ama biz hala zirvedeyiz." diye konuştu.

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